Covid | Fontana | ' Da maggio test salivari nelle scuole lombarde'

Ultime Notizie dalla rete : Covid Fontana

...al- 19". "Sono molto onorato e ringrazio tutta l'equipe del professor Gianvincenzo Zuccotti, preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia della Statale di Milano - ha concluso- che ..."Da maggio la Lombardia utilizzerà in ambito scolastico i test salivari molecolari sperimentati dall'Università degli Studi di Milano". Lo annuncia il presidente della Regione, AttilioIl Presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, questa mattina in vista a Vigevano al centro vaccinale “Il Ducale”. Fontana visita il centro vaccinale “Il Ducale” “Con l’accelerazione di ieri, ci ..."Da maggio la Lombardia utilizzerà in ambito scolastico i test salivari molecolari sperimentati dall'Università degli Studi di Milano". Lo annuncia il presidente della Regione, Attilio Fontana ...