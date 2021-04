Covid: Emilio Fede, 'sabato torno a casa, è la fine di un incubo' (Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma, 21 apr. (Adnkronos) - "La scienza del personale medico e paramedico del San Raffaele di Milano ha reso possibile un miracolo: dopo settimane da incubo mi hanno appena comunicato che mi dimettono e sabato torno a casa da mia moglie e dai miei amici". Ad annunciarlo all'Adnkronos è Emilio Fede che, dall'ospedale San Raffaele di Milano, commenta così la notizia appena ricevuta che, dopo due mesi di ricovero, il suo incubo ospedaliero sta per finire. Il giornalista era stato ricoverato tempo fa nel nosocomio milanese per una caduta, occorsagli in conseguenza di una fragilità alle articolazioni rimasta proprio in seguito al Covid. "Sono state settimane terribili di terapia intensiva -dice il giornalista, che il 24 giugno prossimo compirà 90 anni- ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma, 21 apr. (Adnkronos) - "La scienza del personale medico e paramedico del San Raffaele di Milano ha reso possibile un miracolo: dopo settimane dami hanno appena comunicato che mi dimettono eda mia moglie e dai miei amici". Ad annunciarlo all'Adnkronos èche, dall'ospedale San Raffaele di Milano, commenta così la notizia appena ricevuta che, dopo due mesi di ricovero, il suoospedaliero sta per finire. Il giornalista era stato ricoverato tempo fa nel nosocomio milanese per una caduta, occorsagli in conseguenza di una fragilità alle articolazioni rimasta proprio in seguito al. "Sono state settimane terribili di terapia intensiva -dice il giornalista, che il 24 giugno prossimo compirà 90 anni- ...

