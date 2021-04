Copasir | lo sdegno dei 40 costituzionalisti | moral suasion di Casellati e Fico o revoca del Comitato

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 21 aprile 2021) E’ un coro unanime quello dei 40che chiedono apertamente alla presidente del Senato, Elisabetta, e a quello della Camera, Roberto, di ripristinare la legalità al, ildi controllo sui Servizi segreti la cui presidenza, per legge, deve andare all’opposizione, quindi a Fratelli d’Italia, e che, invece, la Lega, pur essendo al governo, si ostina a tenere per se, occupando l’importante ruolo istituzionale con il leghista Volpi. Che non intende mollare la poltrona. L’ultimo in ordine di tempo a firmare la lettera-appello di 40 fragiuristi, docenti di diritto e scienza della politica aè il presidente emerito della Corte costituzionale, Valerio Onida. Che, come gli altri, ...