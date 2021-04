Consulta: da marzo 2020 a dicembre, la Corte in pandemia (5) (Di mercoledì 21 aprile 2021) (Adnkronos) – Subentrano Angelo Buscema, eletto dalla Corte dei conti, ed Emanuela Navarretta, nominata dal Capo dello Stato. Entrambi giurano il 15 settembre e partecipano, il giorno successivo, all’elezione del nuovo Presidente. Il collegio, a maggioranza, sceglie come Presidente ? in applicazione del tradizionale criterio di anzianità di servizio ? Mario Morelli, che nomina come Vice Giancarlo Coraggio e Giuliano Amato, e che rimarrà in carica fino al 12 dicembre. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 21 aprile 2021) (Adnkronos) – Subentrano Angelo Buscema, eletto dalladei conti, ed Emanuela Navarretta, nominata dal Capo dello Stato. Entrambi giurano il 15 settembre e partecipano, il giorno successivo, all’elezione del nuovo Presidente. Il collegio, a maggioranza, sceglie come Presidente ? in applicazione del tradizionale criterio di anzianità di servizio ? Mario Morelli, che nomina come Vice Giancarlo Coraggio e Giuliano Amato, e che rimarrà in carica fino al 12. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Consulta: da marzo 2020 a dicembre, la Corte in pandemia (5)... - TV7Benevento : Consulta: da marzo 2020 a dicembre, la Corte in pandemia (4)... - TV7Benevento : Consulta: da marzo 2020 a dicembre, la Corte in pandemia (3)... - TV7Benevento : Consulta: da marzo 2020 a dicembre, la Corte in pandemia (2)... - TV7Benevento : Consulta: da marzo 2020 a dicembre, la Corte in pandemia... -