Caso Suarez, indagini chiuse: in quattro a rischio processo (Di mercoledì 21 aprile 2021) La Procura di Perugia ha chiuso le indagini in relazione all’esame “farsa” sostenuto dal calciatore uruguaiano Luis Suarez – oggi in forza all’Atletico Madrid – lo scorso settembre all’Università per stranieri di Perugia. A rischiare il processo, in base all’avviso di conclusione delle indagini notificato oggi, ci sono l’ex rettrice Giuliana Grego Bolli, l’ex dg L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 21 aprile 2021) La Procura di Perugia ha chiuso lein relazione all’esame “farsa” sostenuto dal calciatore uruguaiano Luis– oggi in forza all’Atletico Madrid – lo scorso settembre all’Università per stranieri di Perugia. A rischiare il, in base all’avviso di conclusione dellenotificato oggi, ci sono l’ex rettrice Giuliana Grego Bolli, l’ex dg L'articolo

Advertising

ZZiliani : Caso #Suarez, fine indagini. L’avv. della #Juventus Maria #Turco indagata come “istigatrice morale” della truffa ne… - repubblica : Caso Suarez, chiuse le indagini di Perugia. L'avvocata della Juve 'istigatrice morale' - ZZiliani : Lo dico davvero. La #FIGC, costretta finalmente a non essere più FJGC, metta sotto processo i 3 club traditori, man… - AndreaCordobao : RT @CalcioFinanza: Chiuse le indagini sul caso #Suarez: in quattro a rischio processo - sportli26181512 : #Governance #Notizie Caso Suarez, indagini chiuse: in quattro a rischio processo: La Procura di Perugia ha chiuso l… -