Bonus asilo nido 2021 | quando scade il termine per la domanda e come presentarla?

Leggi su donnaglamour

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Anche quest’anno è attivo ilasilierogato da parte dell’INPS alle famiglie, vediamo chi può fareil. Ilasiliè un contributo offerto dall’INPSforma di sostegno economico per le famiglie con minori per aiutarle nel pagamento della retta per gli asili. In realtà esistono due forme diverse di contributo: la prima quella che rientra nella denominazione di ‘asili’ per la retta per frequentare l’. La seconda invece, si riferisce alle famiglie con bambini impossibilitati alla frequenza, per via di patologie croniche accertate. In questo secondo caso si parla di un contributo di ‘supporto presso la propria ...