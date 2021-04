Ascolti TV | Martedì 20 Aprile 2021 Canzone Segreta crolla al 13 5% Siani fermo all’11 5%

Advertising

tuttotv_info : Ascolti Tv | Martedì 20 aprile 2021. Canzone Segreta crolla al 13,5%, Mario Giordano supera il 6% - infoitcultura : Ascolti tv martedì 20 aprile 2021 - AndreaAAmato : #Ascoltitv 20 aprile 2021: spostata al martedì Serena Rossi vince, ma cala ancora. Canzone segreta 13,45%, Il giorn… - tvzoomitalia : #Ascoltitv 20 aprile 2021: spostata al martedì Serena Rossi vince, ma cala ancora. Canzone segreta 13,45%, Il giorn… - raspa90 : RT @tvblogit: Ascolti tv martedì 20 aprile 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti Martedì

Tv20 aprile 2021. Dalle ore 10 di oggi i dati di ascolto e share di ieri relativi a tutte le principali reti televisive italiane. Ti ricordiamo che se non visualizzi i dati di ascolto ...La vita in diretta, Alberto Matano ringrazia il pubblico per gli: 'Ci seguite in tanti' Anche oggi,20 aprile 2021, Alberto Matano con La vita in diretta ha fatto compagnia ai telespettatori di Rai1 per circa un'ora e mezza, dall'edizione breve del ...