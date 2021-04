Video Grillo, Conte: "Beppe padre angosciato, ma presunta vittima va protetta" (Di martedì 20 aprile 2021) L'ex premier Giuseppe Conte ha parlato di Beppe Grillo , protagonista ieri di un Video di difesa de l figlio Ciro , indagato per una presunta violenza sessuale di gruppo nei confronti di una ragazza. ... Leggi su quotidiano (Di martedì 20 aprile 2021) L'ex premier Giuseppeha parlato di, protagonista ieri di undi difesa de l figlio Ciro , indagato per unaviolenza sessuale di gruppo nei confronti di una ragazza. ...

valigiablu : Il video di Grillo spiega bene la paura delle donne di denunciare | @Giulia_B - StefanoFeltri : Il video di Beppe Grillo è incredibile. Un leader politico interferisce, urlando come un ossesso, in una inchiesta… - ShooterHatesYou : Ho visto il video di #Grillo e avrei una marea di cose da dire. Magari poi. Il focus però è il presunto stupro. S… - notearsnem : RT @spiceguuurl: il tg5 ha appena definito il video pubblicato da grillo su instagram “imbarazzante” ho urlato - AreziaP : RT @ZyppoTweet: E va bene, diamo retta a #Grillo, non c'è stato nessuno #stuprodigruppo, c'è un video che scagiona il figlio ed i suoi amic… -