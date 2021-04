**Ue: Amendola, 'con legge delegazione tra i primi a legiferare su copyright'** (Di martedì 20 aprile 2021) Roma, 20 apr. (Adnkronos) - “Stiamo recependo le direttive più importanti e continuiamo a lavorare per diminuire le infrazioni. Siamo pronti a presentare la prossima legge di delegazione. Siamo tra i primi in Europa a legiferare sulla direttiva relativa al copyright, un giusto equilibrio fra diritti degli utenti, esigenze delle piattaforme e sostegno dell'editoria”. Lo afferma Enzo Amendola, sottosegretario agli Affari europei, dopo l'approzione definitiva della legge di delegazione europea. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 aprile 2021) Roma, 20 apr. (Adnkronos) - “Stiamo recependo le direttive più importanti e continuiamo a lavorare per diminuire le infrazioni. Siamo pronti a presentare la prossimadi. Siamo tra iin Europa asulla direttiva relativa al, un giusto equilibrio fra diritti degli utenti, esigenze delle piattaforme e sostegno dell'editoria”. Lo afferma Enzo, sottosegretario agli Affari europei, dopo l'approzione definitiva delladieuropea.

