Torre Annunziata | ucciso per difendere la figlia in strada | Maurizio massacrato con un crick

Advertising

ottopagine : Lite finita nel sangue a Torre Annunziata: muore 61enne #TorreAnnunziata - Torrechannelit : Torre Annunziata – Colpito alla testa con un crick dopo una lite, muore 61enne - EnricoBattist : RT @alfo_lanzieri: Stasera, nella mia città, Torre Annunziata, un padre di famiglia è stato ucciso al termine di una lite per motivi di par… - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie Torre Annunziata, massacrato con un crick per difendere la figlia - - lightmoon972 : RT @NapoliToday: #Cronaca Lite finisce nel sangue, uomo ucciso a colpi di cric -

Ultime Notizie dalla rete : Torre Annunziata

Emerge anche questo e molto altro dall'inchiesta dei carabinieri die della Dda di Napoli, che si incrocia anche con un'attività investigativa dei militari dell'Arma, della polizia e .... Omicidio questa sera a, dove un 61enne è stato accoltellato e ucciso al termine di una lite per motivi di viabilità. Il diverbio tra i due automobilisti è avvenuto ...Il fatto è accaduto nella tarda serata di ieri nel piazzale dell'area di un parcheggio privato in via IV Novembre, a Torre Annunziata. I Carabinieri della sezione operativa della compagnia di Torre ...Omicidio ieri sera a Torre Annunziata, dove un uomo poi fuggito ha ucciso, al termine di una lite furibonda scoppiata per motivi di viabilità, un 60enne ...