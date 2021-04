Superlega: UEFA e FIFA attaccano i 12 ‘club ribelli’ (Di martedì 20 aprile 2021) Lo strappo tra i 12 club ribelli e le due istituzioni del calcio mondiali, UEFA e FIFA, sembra insanabile. E nemmeno il tempo sembra concorde nel ricucire una rottura che è destinata a fare ancora rumore. La Superlega è un affare pericoloso, che ha come base l’obiettivo di tappare i buchi finanziari che la recente crisi in atto sta generando, la partecipazione del colosso bancario di Wall Street JP Morgan (con 6 miliardi di dollari) sembra confermare ciò. Un motivo per ricercare nuovi introiti che non siano solo esclusivamente sportivi. Ma la Superlega è anche uno di quei rari momenti in cui FIFA e UEFA sembrano andare d’accordo, in un momento storico che sta diventando rivoluzionario, contro l’elitè del calcio rappresentata dai dodici club della ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 20 aprile 2021) Lo strappo tra i 12 club ribelli e le due istituzioni del calcio mondiali,, sembra insanabile. E nemmeno il tempo sembra concorde nel ricucire una rottura che è destinata a fare ancora rumore. Laè un affare pericoloso, che ha come base l’obiettivo di tappare i buchi finanziari che la recente crisi in atto sta generando, la partecipazione del colosso bancario di Wall Street JP Morgan (con 6 miliardi di dollari) sembra confermare ciò. Un motivo per ricercare nuovi introiti che non siano solo esclusivamente sportivi. Ma laè anche uno di quei rari momenti in cuisembrano andare d’accordo, in un momento storico che sta diventando rivoluzionario, contro l’elitè del calcio rappresentata dai dodici club della ...

