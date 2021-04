Superlega | lo scisma del pallone e l' ipocrisia dei luoghi comuni Ma sinora dove eravate?

(Di martedì 20 aprile 2021) L’equazione è semplice : mettere assieme in un unico torneo le squadre migliori e con maggior seguito per avere tifosi e soprattutto sponsor disposti a pagare qualsiasi cifra per assistere a questo...

Il Manifesto

... fatte le debite proporzioni, ha segnato lo sport con il più clamoroso tentativo didella storia. Dodici club di calcio tra i più quotati in Europa hanno annunciato la nascita della, ...... che avrà strascichi pesanti, anche se ovviamente, e per fortuna, non sanguinosi come lo... presidenti di Juventus e Real Madrid, hanno reso noto i 12 Club "fondatori" della neonata "": ...L’equazione è semplice : mettere assieme in un unico torneo le squadre migliori e con maggior seguito per avere tifosi e soprattutto sponsor disposti a ...Lo scisma del calcio europeo è una conseguenza di scelte politiche ed economiche della Uefa negli ultimi decenni ...