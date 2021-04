Superlega, Guardiola: “Non è più sport”. De Zerbi: “Colpo di stato. Non voglio giocare contro il Milan” (Di martedì 20 aprile 2021) Pep Guardiola sulla Superlega: “Non è più sport. Aspettiamo dei chiarimenti da parte della Uefa e delle società”. ROMA – Pep Guardiola duro contro la Superlega. Il tecnico del Manchester City, una delle squadre che dovrebbero prendere parte alla manifestazione, ha criticato la scelta delle società. “Quando non esiste relazione tra l’impiego e il risultato non è più sport – ha detto l’allenatore spagnolo, riportato da La Repubblica – ma stiamo parlando solo di un comunicato. Sono altre le persone che devono chiarire ed uscire allo scoperto per spiegare a tutto il mondo il perché della loro decisione . Arrivati a questo punto la Uefa ha fallito . Abbiamo lottato per ottenere cinque titoli nella stagione più dura di sempre a causa della pandemia . Tutti stanno lottando ... Leggi su newsmondo (Di martedì 20 aprile 2021) Pepsulla: “Non è più. Aspettiamo dei chiarimenti da parte della Uefa e delle società”. ROMA – Pepdurola. Il tecnico del Manchester City, una delle squadre che dovrebbero prendere parte alla manifestazione, ha criticato la scelta delle società. “Quando non esiste relazione tra l’impiego e il risultato non è più– ha detto l’allenatore spagnolo, riportato da La Repubblica – ma stiamo parlando solo di un comunicato. Sono altre le persone che devono chiarire ed uscire allo scoperto per spiegare a tutto il mondo il perché della loro decisione . Arrivati a questo punto la Uefa ha fallito . Abbiamo lottato per ottenere cinque titoli nella stagione più dura di sempre a causa della pandemia . Tutti stanno lottando ...

