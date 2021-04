Scuole | addio alla dad dal 26 aprile | ma le Regioni e i sindacati sbottano | “Non siamo pronti”

Leggi su urbanpost

(Di martedì 20 aprile 2021) Lo scorso venerdì 16il Governo ha deciso di allentare le misure di contenimento. Tra queste c’è la riapertura26, con didattica in presenza al 100%. Sebbene questa mossa lasci intendere che l’Italia abbia voglia di ricominciare, in realtà la decisione del Governo ha messo a dura prova il mondo scolastico. Lenon sono pronte a ripartire. Oggi, 202021, alle 17 il Governo incontrerà lee gli enti locali per capire come muoversi in vista delle riaperture. Primo nodo fra tutti appunto, quello sulle. Riapertura26: i problemi per la ripartenza Uno dei primi ostacoli da affrontare per la riapertura delleè il trasporto. A sottolinearlo sono in molti, ...