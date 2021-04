Sacchi sulla SuperLega | «La bramosia di vincere e aumentare le entrate ha portato alla negazione di qualsiasi valore»

(Di martedì 20 aprile 2021) Anche Arrigo, un uomo che ha fatto del calcio la sua vita si dice contrario al progetto delle«non mi piace perché il calcio è così bello per la sua universalità» L’ex tecnico del Milan parla dell’universalità dal calcio che è ciò che lo rende speciale, unico e seguito da milioni di persone nel mondo. «Il calcio è popolare perché tutti lo possono praticare, anche con spese minime rispetto ad altri sport» Pero il calcio ha tre grandi avversari che si sono fortemente palesati tutti insieme in questo ultimo periodo di pandemia «il divismo, il business e i bilanci in rosso. Le istituzioni sono state poco severe verso i bilanci» Occorre dunque una soluzione definitiva secondoche cerchi di risolvere una volta per tutte i problemi del calcio senza continuare a nascondere i problemi alimentando il potere di pochi. ...

