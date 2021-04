Quando Bukowski in una sua poesia diceva: ‘l’uomo di oggi è merce deperibile’ (Di martedì 20 aprile 2021) Bukowski dissacra il sogno americano. La sua è una critica feroce all’America benestante, puritana, conservatrice; una presa di posizione destabilizzante nei confronti dell’America del consumismo e del conformismo. Ce lo dice senza giri di parole in una sua poesia: l’uomo di oggi è merce deperibile. Lo scrittore americano è un ribelle solitario, che svela il grottesco della società a stelle e strisce; è per questa ragione che in America è rimasto sempre underground ed invece in Francia ed in Germania ha avuto grande successo. Bukowski svela gli scheletri dell’armadio della rispettabilità borghese. I personaggi dei suoi libri sono assurdi e la loro grama esistenza può apparire talvolta al lettore insensata e vuota. L'articolo proviene da '900 Letterario Letteratura del '900, critica, eventi letterari, ... Leggi su 900letterario (Di martedì 20 aprile 2021)dissacra il sogno americano. La sua è una critica feroce all’America benestante, puritana, conservatrice; una presa di posizione destabilizzante nei confronti dell’America del consumismo e del conformismo. Ce lo dice senza giri di parole in una sua: l’uomo dideperibile. Lo scrittore americano è un ribelle solitario, che svela il grottesco della società a stelle e strisce; è per questa ragione che in America è rimasto sempre underground ed invece in Francia ed in Germania ha avuto grande successo.svela gli scheletri dell’armadio della rispettabilità borghese. I personaggi dei suoi libri sono assurdi e la loro grama esistenza può apparire talvolta al lettore insensata e vuota. L'articolo proviene da '900 Letterario Letteratura del '900, critica, eventi letterari, ...

Advertising

guastellae : RT @SalaLettura: nel mio cuore c’è un uccello azzurro che vuole uscire ma io sono troppo furbo, lo lascio uscire solo di notte qualche volt… - VentagliP : RT @CarmelaCusmai: #SulleAliDelVento La gente si aggrappa all'abitudine come ad uno scoglio, quando invece dovrebbe staccarsi e tuffarsi i… - mrcatalano58 : RT @CarmelaCusmai: #SulleAliDelVento La gente si aggrappa all'abitudine come ad uno scoglio, quando invece dovrebbe staccarsi e tuffarsi i… - CarmelaCusmai : #SulleAliDelVento La gente si aggrappa all'abitudine come ad uno scoglio, quando invece dovrebbe staccarsi e tuffa… - GerberArancio : RT @SalaLettura: nel mio cuore c’è un uccello azzurro che vuole uscire ma io sono troppo furbo, lo lascio uscire solo di notte qualche volt… -