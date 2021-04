Presidente ucraino invita Putin a incontro in Donbass (Di martedì 20 aprile 2021) Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha invitato Putin a incontrarsi nell'est del Paese dilaniato dalla guerra mentre le tensioni tra Kiev e Mosca aumentano. Zelensky ha detto al leader russo di ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 20 aprile 2021) IlVolodymyr Zelensky hatoa incontrarsi nell'est del Paese dilaniato dalla guerra mentre le tensioni tra Kiev e Mosca aumentano. Zelensky ha detto al leader russo di ...

Crisi Russia - Ucraina, sale la tensione. Mosca sposta oltre 150mila soldati alla frontiera ...ieri 19 aprile e a cui ha eccezionalmente partecipato anche il ministro degli Esteri ucraino Dmytro ...alla prova gli alleati e capire fino a che punto vogliano spingersi per aiutare il presidente ...

Così Putin mostra i muscoli in Ucraina per distrarre i russi dai problemi interni A sette anni dall'annessione della Crimea e nel mezzo di una guerra in corso in Ucraina, la Russia si sta muovendo verso l'escalation militare nella regione del Donbass. Si può solo ipotizzare quale s ...

