Pirlo sulla Superlega: “È una novità, uno sviluppo per il futuro del calcio” (Di martedì 20 aprile 2021) Andrea Pirlo parla della Superlega, il tecnico della Juventus dice che rappresenta d una novità ed è un nuovo sviluppo per il calcio. L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 20 aprile 2021) Andreaparla della, il tecnico della Juventus dice che rappresenta d unaed è un nuovoper il. L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

MarcoDiMaro : Klopp e Guardiola prendono le distanze e dicono la loro sulla #SuperLegue. In Italia Pioli fa finta di non avere u… - zazoomblog : Pirlo sulla nascita della Super Lega: «Sviluppo per mondo del calcio». Guardiola boccia il progetto: «Questo non è… - jvcntrx : Pirlo: 'stamattina ho letto sulla gazzetta che il Sassuolo chiederà 40 milioni per Scamacca, per questo ho detto al… - matgiannini : La differenza tra noi e loro sta tutta nelle dichiarazioni degli allenatori sulla #SuperLega. Ascoltate #Klopp e… - peanutgurl_ : RT @JuvMania: #Pirlo sulla #SuperLeague: “È uno sviluppo per il mondo del calcio. Nell’arco di questi anni ci sono stati cambiamenti. È cam… -