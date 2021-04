Perez sulla Superlega: “Salverà il calcio” (Di martedì 20 aprile 2021) All’indomani del terremoto che si è abbattuto sul calcio europeo, non poteva mancare il pensiero del Presidente del Real Madrid, Florentino Perez sulla Superlega, che vede proprio gli spagnoli tra i suoi fondatori. Perez sulla Superlega: cisa ha detto il Presidente del Real Madrid? Intervistato dall’emittente El Chiringuito TV, il numero uno dei Blancos, ha spiegato i dettagli del progetto della SupetLega: “I club più importanti di Inghilterra, Spagna e Italia devono trovare una soluzione a una situazione molto complicata che stiamo attraversando. Complessivamente questi club hanno perso 5 miliardi. Soltanto il Real Madrid, ad esempio, ha perso 400 milioni. Quando non ci sono introiti oltre ai diritti tv, il modo per ottenere i profitti è rendere le partite più ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 20 aprile 2021) All’indomani del terremoto che si è abbattuto suleuropeo, non poteva mancare il pensiero del Presidente del Real Madrid, Florentino, che vede proprio gli spagnoli tra i suoi fondatori.: cisa ha detto il Presidente del Real Madrid? Intervistato dall’emittente El Chiringuito TV, il numero uno dei Blancos, ha spiegato i dettagli del progetto della SupetLega: “I club più importanti di Inghilterra, Spagna e Italia devono trovare una soluzione a una situazione molto complicata che stiamo attraversando. Complessivamente questi club hanno perso 5 miliardi. Soltanto il Real Madrid, ad esempio, ha perso 400 milioni. Quando non ci sono introiti oltre ai diritti tv, il modo per ottenere i profitti è rendere le partite più ...

