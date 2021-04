«Non mi uccidere»: il nuovo film con Alice Pagani e Rocco Fasano mette i brividi (ma non aspettatevi «Twilight») (Di martedì 20 aprile 2021) 20Nei matrimoni religiosi il momento delle promesse, quello che spiega che il legame durerà fino alla sopraggiunta morte di uno dei coniugi, vale per tutti tranne che per Mirta e Robin che, nel mezzo di una cava abbandonata, con l’adrenalina ancora in corpo per un viaggio in macchina spericolato che poteva costare loro la vita, decidono che continueranno ad amarsi e a cercarsi anche quando il loro cuore cesserà irrimediabilmente di battere. La sfida, a questo punto, si fa interessante: qualche istante dopo, a causa dell’overdose per una droga che Robin prende per sport e che Mirta decide di provare solo per convincere il compagno a smettere di farsi di quella roba, i ragazzi muoiono, e sarà lì che capiremo se quella promessa sarà destinata a durare o era solo una bella frase per fare colpo sull’altra. Non mi uccidere, il secondo lungometraggio diretto da Andrea De Sica, già regista di Baby, prodotto da Warner Bros. Entertainment Italia e Vivo Film e pronto a sbarcare su tutte le piattaforme digitali a partire dal 21 aprile, non è, come lo ha definito qualcuno, il Twilight italiano. https://www.youtube.com/watch?v=NGOwz4FfU4c Leggi su vanityfair (Di martedì 20 aprile 2021) 20Nei matrimoni religiosi il momento delle promesse, quello che spiega che il legame durerà fino alla sopraggiunta morte di uno dei coniugi, vale per tutti tranne che per Mirta e Robin che, nel mezzo di una cava abbandonata, con l’adrenalina ancora in corpo per un viaggio in macchina spericolato che poteva costare loro la vita, decidono che continueranno ad amarsi e a cercarsi anche quando il loro cuore cesserà irrimediabilmente di battere. La sfida, a questo punto, si fa interessante: qualche istante dopo, a causa dell’overdose per una droga che Robin prende per sport e che Mirta decide di provare solo per convincere il compagno a smettere di farsi di quella roba, i ragazzi muoiono, e sarà lì che capiremo se quella promessa sarà destinata a durare o era solo una bella frase per fare colpo sull’altra. Non mi uccidere, il secondo lungometraggio diretto da Andrea De Sica, già regista di Baby, prodotto da Warner Bros. Entertainment Italia e Vivo Film e pronto a sbarcare su tutte le piattaforme digitali a partire dal 21 aprile, non è, come lo ha definito qualcuno, il Twilight italiano. https://www.youtube.com/watch?v=NGOwz4FfU4c

