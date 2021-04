Napoli | ucciso brutalmente a colpi di compressore per un parcheggio

Advertising

Loris74411866 : RT @tg2rai: A #TorreAnnunziata, in provincia di #Napoli un 61enne è stato ucciso con una coltellata al petto. L'uomo aggredito per aver dif… - Simo2367 : RT @MattBest__: Io dopo l’annuncio della Superlega: “che schifo hanno ucciso il calcio smetto di tifare Napoli” Sempre io dopo che il Napo… - tg2rai : A #TorreAnnunziata, in provincia di #Napoli un 61enne è stato ucciso con una coltellata al petto. L'uomo aggredito… - MaffiMichele : “Nel 2021 le auto voleranno” Napoli,20 aprile 2021: “Un uomo di 61 anni è stato aggredito e ucciso a colpi di cric… - saolvatore : RT @MattBest__: Io dopo l’annuncio della Superlega: “che schifo hanno ucciso il calcio smetto di tifare Napoli” Sempre io dopo che il Napo… -

Un uomo di 61 anni è stato aggredito ednella serata di ieri all'interno di un parcheggio condominiale di Torre Annunziata, in provincia di. Una banale lite per un parcheggio è sfociata nel sangue. È accaduto nella serata di ...Un uomo di 61 anni , Maurizio Cerrato, statobrutalmente ieri sera a Torre Annunziata () dopo essere stato colpito con un compressore portatile (per gonfiare le gomme) e un coltello da una persona ora ricercata. Stando a quanto ..."Mi ha dovuto difendere perché mi è stato fatto un dispetto, mi è stata bucata una ruota e io non me la sono tenuta, perché non trovavo giusta questa cosa" ...Stando a quanto emerge, l'uomo si sarebbe trovato sul posto per acquistare cibo da asporto con la figlia, rimasta con ogni probabilità in macchina ad attenderlo ...