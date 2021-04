Morto dopo la caduta dal treno, c'è un indagato per omicidio (Di martedì 20 aprile 2021) Porta dritta a Prato la pista seguita dagli inquirenti sulla morte di Claudio Vita , ristoratore di 31 anni di Montignoso , in provincia di Massa Carrara , finito sotto un treno poco dopo la stazione ... Leggi su lanazione (Di martedì 20 aprile 2021) Porta dritta a Prato la pista seguita dagli inquirenti sulla morte di Claudio Vita , ristoratore di 31 anni di Montignoso , in provincia di Massa Carrara , finito sotto unpocola stazione ...

Advertising

TgLa7 : #Usa, un morto e una persona in condizioni critiche dopo J&J . Lo affermano autorità sanitarie americane - Corriere : È morto Rusty di Rin Tin Tin: era in povertà dopo aver lottato contro l’ alcol e le droghe - 03Cannella : @Rik_Martignoni @SimoneGambino Vincere la champions? Io non credo So tutte cazzate il calcio e morto con la superle… - Eichiki_Onizuka : Ma prima di parlare di calcio morto e #superlega qualcuno ha pensato di ridimensionare gli stipendi? O il valore ne… - maelicehogws : - mi ha distrutta. Itachi è morto facendosi odiare da sasuke e sasuke non ha potuto far altro che odiarlo e inizia… -