Modello Ceca Il futuro dell’Europa secondo Castaldo e Berti M5S

(Di martedì 20 aprile 2021) Finanziare un’organizzazione è uno dei modi per controllarla. A questa regola non fanno eccezione le organizzazioni internazionali e neanche l’Unione europea. La finanza federale dellaè stato l’elemento di successo del progetto di integrazione europea. A settant’anni dalla nascita del primo embrione di sovranazionalità e a due mesi dall’inizio della Conferenza sul, riteniamo che l’unione fiscale sarà il punto più rilevante per la sintesi tra le varie sensibilità nazionali e politiche. L’importanza di rendere laindipendente dagli Stati nazionali era chiaro a Jean Monnet, padre fondatore dellae già vicesegretario della Società delle Nazioni, il quale dotò le istituzioni di una prima capacità fiscale autonoma, grazie alla possibilità di imporre prelievi sulla ...