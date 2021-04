Mattino 5 | dalla pandemia alle dichiarazioni di Grillo E su Denise Pipitone parla Enrico Silvestrin

Leggi su periodicoitaliano

(Di martedì 20 aprile 2021) Il programma5 condotto da Federica Panicucci, assieme ad altri colleghi, anche oggi si è concentrato su diversi temi di cronaca, chiamando in diretta telefonica e in videochiamata diversi ospiti. Il programma si è aperto con l’intervista in diretta a Pierpaolo Sileri, il sottosegretario al ministero della Salute, che hato inizialmente dell’attesa del vaccino da parte della Johnson&Johnson, su questo tema ha dichiarato che si è in attesa della sentenza dell’Ema. Il sottosegretario ha detto chiaramente che anche se ci fossero delle restrizioni nelle fasce d’età, comunque sia è necessario partire anche con questo vaccino. L’intervista a Sileri si è poi spostata verso argomenti più vicini a livello pratico, infatti si èto del coprifuoco. Secondo il sottosegretario non è possibile estendere il ...