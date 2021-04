Matthew McConaughey sarà il prossimo governatore del Texas? (Di martedì 20 aprile 2021) Le star di Hollywood tornano nella scena politica americana. Nei mesi scorsi l’attore Matthew McConaughey aveva annunciato una sua possibile candidatura a governatore del Texas. Ora, un sondaggio pubblicato sui giornali americani mostra che i texani sarebbero disposti ad eleggerlo. Matthew McConaughey prossimo governatore del Texas? Le star di Hollywood tornano sulla scena politica. Dopo Leggi su periodicodaily (Di martedì 20 aprile 2021) Le star di Hollywood tornano nella scena politica americana. Nei mesi scorsi l’attoreaveva annunciato una sua possibile candidatura adel. Ora, un sondaggio pubblicato sui giornali americani mostra che i texani sarebbero disposti ad eleggerlo.del? Le star di Hollywood tornano sulla scena politica. Dopo

