Maneskin | Damiano contro Beppe Grillo | ' È stupro anche se denunciato dopo'

(Di martedì 20 aprile 2021), frontman dei, commenta il video di Come molti altri personaggi dello spettacolo, il cantante ha voluto dire la sua sul caso soffermandosi sulla denuncia per violenza sessuale. ...

Anche, frontman dei, commenta il video di Come molti altri personaggi dello spettacolo, il cantante ha voluto dire la sua sul caso soffermandosi sulla denuncia per violenza sessuale. Il ...deiinterviene su Instagram sul video con il quale Beppe Grillo difende il figlio dall'accusa di stupro. abr/trg«Ci sono persone, soprattutto donne», continua, «che si rendono conto molto tempo dopo e trovano il coraggio di denunciare molto tempo dopo». Damiano dei Maneskin prende posizione e dice la sua. «Una ...Anche Damiano, frontman dei Maneskin, commenta il video di Beppe Grillo che difende il figlio dall'accusa di stupro. Come molti altri personaggi dello spettacolo, il cantante ha voluto dire ...