Maltrattamenti su animali d'allevamento, da oggi è possibile segnalarli on line (Di martedì 20 aprile 2021) Essere animali lancia il primo sito internet attivo in Italia per raccogliere segnalazioni di Maltrattamenti su animali all'interno di allevamenti intensivi e macelli. L'organizzazione si occuperà di controllare la sussistenza di reati, anche attraverso investigazioni con telecamere nascoste e infiltrati, grazie alle quali sono già state smascherate diverse violenze nei confronti degli animali, ma anche crimini ambientali e frodi nel commercio. Il sito internet per le segnalazioni L'organizzazione da tempo si rende portavoce di un messaggio scomodo, secondo cui negli allevamenti intensivi e nei macelli italiani sarebbero frequenti reati a danno degli animali e altre pratiche illecite. A supporto di tale tesi, l'organizzazione da circa dieci anni realizza video investigazioni sotto copertura che hanno ...

