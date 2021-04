Mad Max | il prequel di uscirà nel 2023

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 20 aprile 2021) Undella serie di film “Mad Max” con Anya Taylor-Joy e Chris Hemsworth sarà girato in Australia, hanno detto i funzionari lunedì. per quando e prevista l’uscita deldi Mad Max? “Furiosa” è previsto per la metà dele dovrebbe diventare il più grande film mai realizzato in Australia, ha detto il premier dello stato del New South Wales Gladys Berejiklian. Inoltre Hemsworth ha detto che essere coinvolto in un progetto del genere nella sua terra natale è stato un sogno che si avvera. Mad Max il-Chris Hemsworth “Questo sarà il mio quarto o quinto film qui in Australia”, ha detto la star di “Thor” a Sydney “È davvero, tra tutto quello che ho fatto, il più grande momento di pizzicore, perché sono cresciuto guardandolo ed è così iconico”, ha detto Hemsworth. “È un grande onore. Tanta ...