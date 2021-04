Lucarelli: “La Superlega è il calcio in mano agli strozzini. Non mi abbonerò alla pay tv” (Di martedì 20 aprile 2021) “La Superlega, è una Supertruffa” Crstiano Lucarelli ai microfoni di Radio CRC critica la neonata super League. L’ex attaccante del Napoli si scaglia anche contro le pay tv. “La Superlega, o meglio Supertruffa come la chiamo io, è il calcio in mano agli strozzini. Io non mi abbonerò alle pay tv e farò la disdetta dei pacchetti già acquistati, così la stroncherò subito”. Il tecnico della Ternana, fresco di promozione in B, ha criticato aspramente, come fatto ieri con un post su Instagram, la nascita della Superlega: “Il calcio italiano la deve smettere di inchinarsi alle grandi. In questo modo ha provocato il disamorare dei tifosi. Spesso tutti dimenticano che il cliente principale del ... Leggi su napolipiu (Di martedì 20 aprile 2021) “La, è una Supertruffa” Crstianoai microfoni di Radio CRC critica la neonata super League. L’ex attaccante del Napoli si sca anche contro le pay tv. “La, o meglio Supertruffa come la chiamo io, è ilin. Io non mialle pay tv e farò la disdetta dei pacchetti già acquistati, così la stroncherò subito”. Il tecnico della Ternana, fresco di promozione in B, ha criticato aspramente, come fatto ieri con un post su Instagram, la nascita della: “Ilitaliano la deve smettere di inchinarsi alle grandi. In questo modo ha provocato il disamorare dei tifosi. Spesso tutti dimenticano che il cliente principale del ...

