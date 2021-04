Lotta, Europei 2021: Frank Chamizo e Simone Iannattoni ai ripescaggi per il bronzo, out Davidovi e Piroddu (Di martedì 20 aprile 2021) Bilancio sinora oltremodo negativo in chiave azzurra agli Europei 2021 di Lotta, in corso di svolgimento a Varsavia (Polonia). La rassegna continentale, valevole come ultima gara di avvicinamento verso il preolimpico mondiale di Sofia (6-9 maggio), non ha regalato grandi soddisfazioni alla squadra azzurra dello stile libero nelle prime due giornate di gara. L’uomo più atteso di giornata e dell’intera spedizione (unico italiano già qualificato per le Olimpiadi di Tokyo), Frank Chamizo, ha tradito le aspettative della vigilia uscendo di scena agli ottavi di finale dei 74 kg e restando in corsa per la medaglia di bronzo con un pizzico di fortuna. Il quattro volte campione europeo ha cominciato il suo cammino odierno con un successo per 4-0 nel turno preliminare con il tedesco Daniel ... Leggi su oasport (Di martedì 20 aprile 2021) Bilancio sinora oltremodo negativo in chiave azzurra aglidi, in corso di svolgimento a Varsavia (Polonia). La rassegna continentale, valevole come ultima gara di avvicinamento verso il preolimpico mondiale di Sofia (6-9 maggio), non ha regalato grandi soddisfazioni alla squadra azzurra dello stile libero nelle prime due giornate di gara. L’uomo più atteso di giornata e dell’intera spedizione (unico italiano già qualificato per le Olimpiadi di Tokyo),, ha tradito le aspettative della vigilia uscendo di scena agli ottavi di finale dei 74 kg e restando in corsa per la medaglia dicon un pizzico di fortuna. Il quattro volte campione europeo ha cominciato il suo cammino odierno con un successo per 4-0 nel turno preliminare con il tedesco Daniel ...

