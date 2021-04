«Lol – Chi ride è fuori» | la seconda stagione e i concorrenti che vorremmo

Leggi su vanityfair

(Di martedì 20 aprile 2021) Lol – Chi ride è fuori, sfida mediatica a non ridere, dovrebbe avere una seconda stagione. Ad anticiparlo, è Dagospia, secondo cui Fedez e Mara Maionchi sarebbero stati ingaggiati per condurre, una volta ancora, il format di Amazon Prime Video. Le riprese del gioco dovrebbero cominciare fra maggio e giugno, per concludersi in tempi tanto brevi da assicurare alla piattaforma un lancio autunnale.