Le copie pirata di Office e Photoshop nascondono una pericolosa vulnerabilità

(Di martedì 20 aprile 2021) Attenzione ad utilizzare software! Com’è ben noto, utilizzare softwareè una pratica scorretta e illegale che già normalmente può farvi incorrere in gravi conseguenza, tuttavia ora ci si mettono anche le backdoor nascoste in questo software a darvi una bella lezione. Secondo quanto scoperto, alcunediCC aprivano le porte agli aggressori informatici in grado di rubare dati personali, compromettere portafogli di criptovalute e la sicurezza dei PC colpiti. A scoprire questo attacco informatico è stata Bitdefender, la quale ne ha discusso i dettagli. Alcune versioni crackate (te) di Microsofte AdobeCC disponibili dal 2018 avrebbero aperto delle backdoor nei PC dei ...

Advertising

marco_zambon : @RobertoRedSox Nel 2008 Netflix iniziò lo streaming e nel 2013 aveva già produzioni sue di tutto rispetto. Poi segu… - infoitscienza : Office e Photoshop CC, le copie pirata nascondono una backdoor molto pericolosa - Asgard_Hydra : Office e Photoshop CC, le copie pirata nascondono una backdoor molto pericolosa - _mrbyte : Comprate sempre da fonti affidabili!!! Backdoor nascosta nelle copie pirata di Office e Photoshop CC: tutti i detta… - lucaguelfi : Backdoor nascosta nelle copie pirata di Office e Photoshop CC: tutti i dettagli -

Ultime Notizie dalla rete : copie pirata

Il Fatto Quotidiano

È indubbio anche che la tecnologia NFT possa consentire una più facile gestione del fenomeno delle "", data l'estrema facilità con cui un contenuto digitale può essere duplicato da ...... la cantante ha venduto nel corso della sua carriera oltre 50 milioni die il suo ultimo ... sono il co - pilota Sono il gelato, tu sei solo la dieta Sarai il capitano e io ilSei Billy the ...Nintendo of America porta in tribunale Bowser, hacker di Team Xecuter, per aver prodotto sistemi piratati per la Switch e la Switch Lite.Secondo quanto scoperto, alcune copie pirata di Office e Photoshop CC aprivano le porte agli aggressori informatici in grado di rubare dati personali, compromettere portafogli di criptovalute e la sic ...