(Di mercoledì 21 aprile 2021) Lasta per saltare, il progetto è al momento sospeso ma si valo. La situazione è sempre più delineata dopo il: City, Arsenal, Liverpool, Tottenham, Manchester United e Chelsea non prenderanno parte alla competizione. Anche Barcellona e Atletico Madrid sembrano indirizzate ad ufficializzare la decisione. “Il Manchester City può confermare di aver formalmente avviato le procedure per ritirarsi dal gruppo che aveva progettato una Super League europea”, ha comunicato il Manchester City. Il commento di Ceferin “Sono lieto di dare al Manchester City il bentornato nella famiglia del calcio europeo. Hanno mostrato grande intelligenza nell’ascoltare le molte voci, soprattutto quelle dei propri ...

Advertising

Gazzetta_it : Le inglesi e due spagnole verso il ripensamento: la Superlega si sta sfaldando - capuanogio : I club della #Superlega saranno messi fuori dai campionati a partire dal prossimo mese di agosto. Venerdì la #Uefa… - fanpage : Andrea Agnelli verso le dimissioni, la Juventus smentisce - zazoomblog : La Superlega verso lo scioglimento: ufficiale il passo indietro delle squadre inglesi - #Superlega #verso… - CalcioWeb : Sta per saltare la #SuperLega: ufficiale la rinuncia delle squadre inglesi -

Ultime Notizie dalla rete : Superlega verso

...ha diffuso un comunicato dopo la notizia ufficiale dell'uscita del Manchester City dalla...per tutti i club e tutto il movimento ha espresso in maniera unanime la sua disapprovazione...Aleksander Ceferin accoglie con favore la decisione del Manchester City di non aderire alla. Il numero uno della Uefa ha mostrato apprezzamentola decisione del club inglese. " Sono lieto di dare il bentornato al Manchester City nella famiglia del calcio europeo. Hanno ...LONDRA - Il calcio era nato in Inghilterra ed è l'Inghilterra a salvarlo, con una Brexit al contrario. Tutte le squadre di Premier League che avevano aderito alla Superlega tornano infatti sui loro pa ...Tramite una nota ufficiale, l'Arsenal ha annunciato di aver abbandonato il progetto Superlega: "Non avevamo bisogno di ricordarlo, ma la risposta dei tifosi ...