Jim Steinman, l'epica rock è quasi un musical

Paroliere, produttore, compositore e talent scout Jim Steinman – morto lunedì a 73 anni nel Connecticut – è stato fra i nomi più influenti sulla scena pop rock in particolare negli anni settanta e ottanta. Ha scritto per pop star come Celine Dion e Barbra Streisand e con il suo stile, spesso enfatico e rockeggiante ma dall'impronta decisamente melodica, ha caratterizzato un epoca. Total eclipse of the heart (1983) dell'irlandese dalla voce roca e tuonante Bonnie Tyler, immaginata come una … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

