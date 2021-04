In arrivo la nuova linea di smalti firmata da Fedez (Di martedì 20 aprile 2021) Fedez aveva già dimostrato di essere un manicure addicted, anche molto prima del Festival di Sanremo (dove ha portato bellissime unghie delineate da dolcissimi fiori). E questa passione, alimentata anche dalla moglie Chiara Ferragni, lo ha spinto a lanciare la sua prima linea di smalti. Il rapper, reduce dal Festival di Sanremo in coppia con Francesca Michielin, ha informato i suoi follower della novità tramite Instagram. Da tempo, chi ha il piacere di seguire Fedez su Instagram saprà che il cantante affida le proprie unghie alle cure esperte di Isabella Franchi, che su Instagram risponde al nickname di @unghiedellamadonna. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fedez (@Fedez) In una delle storie Instagram ... Leggi su velvetmag (Di martedì 20 aprile 2021)aveva già dimostrato di essere un manicure addicted, anche molto prima del Festival di Sanremo (dove ha portato bellissime unghie dete da dolcissimi fiori). E questa passione, alimentata anche dalla moglie Chiara Ferragni, lo ha spinto a lanciare la sua primadi. Il rapper, reduce dal Festival di Sanremo in coppia con Francesca Michielin, ha informato i suoi follower della novità tramite Instagram. Da tempo, chi ha il piacere di seguiresu Instagram saprà che il cantante affida le proprie unghie alle cure esperte di Isabella Franchi, che su Instagram risponde al nickname di @unghiedellamadonna. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) In una delle storie Instagram ...

