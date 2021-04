Il numero di vaccinazioni che ogni Regione deve fare (Di martedì 20 aprile 2021) AGI - "Il rispetto da parte delle Regioni dei target giornalieri è essenziale per l'avvicinamento progressivo all'obiettivo delle 500 mila somministrazioni al giorno indicato nel piano vaccinale, di previsto raggiungimento nell'ultima settimana di aprile, senza che si verifichino soluzioni di continuità nell'attività di somministrazione". È quanto sottolinea il commissario straordinario all'emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo ricordando che "l'attuale Piano vaccinale assegna a ciascuna Regione/Provincia Autonoma un target giornaliero di somministrazioni da rispettare nell'arco di una settimana. Tali valori vengono confermati ai referenti regionali dieci giorni prima dell'inizio della settimana". Questi, nel dettaglio, i target di somministrazioni giornalieri divisi per Regione: Abruzzo 7.050 Basilicata 3.100 Calabria 9.644 Campania ... Leggi su agi (Di martedì 20 aprile 2021) AGI - "Il rispetto da parte delle Regioni dei target giornalieri è essenziale per l'avvicinamento progressivo all'obiettivo delle 500 mila somministrazioni al giorno indicato nel piano vaccinale, di previsto raggiungimento nell'ultima settimana di aprile, senza che si verifichino soluzioni di continuità nell'attività di somministrazione". È quanto sottolinea il commissario straordinario all'emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo ricordando che "l'attuale Piano vaccinale assegna a ciascuna/Provincia Autonoma un target giornaliero di somministrazioni da rispettare nell'arco di una settimana. Tali valori vengono confermati ai referenti regionali dieci giorni prima dell'inizio della settimana". Questi, nel dettaglio, i target di somministrazioni giornalieri divisi per: Abruzzo 7.050 Basilicata 3.100 Calabria 9.644 Campania ...

