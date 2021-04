I freni non funzionano, si butta dal camion in corsa: muore sbattendo la testa in terra (Di martedì 20 aprile 2021) Lamporecchio (Pistoia), 20 aprile 2021 - Si è gettato dal camion in corsa temendo che il guidatore non fosse in grado di manovrarlo a causa di un malfunzionamento dei freni . Ma è morto dopo aver ... Leggi su lanazione (Di martedì 20 aprile 2021) Lamporecchio (Pistoia), 20 aprile 2021 - Si è gettato dalintemendo che il guidatore non fosse in grado di manovrarlo a causa di un malfunzionamento dei. Ma è morto dopo aver ...

Advertising

qn_lanazione : I freni non funzionano, si butta dal camion in corsa: muore sbattendo la testa in terra - Marzius821 : @Wonderlover85 @Radio105 Io ho semrpe sentito le loro porcate su 105. Non li ricordo a radio deejay ma conoscendoli… - stefanocuomo4 : @BelindaBencic Secondo me non hanno funzionato i freni , da rivedere le pasticche. - il_vuoto__ : RT @mesmeri: Se ti piace non freni. - giusepp34193958 : Come spari giudizi su di me senza ratio, con la stessa leggerezza condanni senza presunzione d'innocenza! E' già ta… -