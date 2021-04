Grillo, Renzi: “Video scandaloso. Conte e Di Maio in silenzio” (Di martedì 20 aprile 2021) “Beppe Grillo ha fatto un Video scandaloso: il dolore di un padre non giustifica l’aggressione verbale a una ragazza che denuncia violenza”. Lo scrive Matteo Renzi, su Facebook, commentando il Video con cui Beppe Grillo ieri ha difeso il figlio, accusato di stupro con 3 amici. “Invece che aspettare il processo, il pregiudicato che ha fondato il partito dell’onestà prova a salvare la sua famiglia dopo aver distrutto le famiglie degli altri. Quanta ipocrisia nella doppia morale di chi crea un clima d’odio e poi se ne lamenta”, dice il leader di Italia Viva. “Le parole di Grillo – e il Contestuale silenzio di Conte e Di Maio – dicono molto su cosa è diventato il Movimento Cinque Stelle. O forse è sempre ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 20 aprile 2021) “Beppeha fatto un: il dolore di un padre non giustifica l’aggressione verbale a una ragazza che denuncia violenza”. Lo scrive Matteo, su Facebook, commentando ilcon cui Beppeieri ha difeso il figlio, accusato di stupro con 3 amici. “Invece che aspettare il processo, il pregiudicato che ha fondato il partito dell’onestà prova a salvare la sua famiglia dopo aver distrutto le famiglie degli altri. Quanta ipocrisia nella doppia morale di chi crea un clima d’odio e poi se ne lamenta”, dice il leader di Italia Viva. “Le parole di– e ilstualedie Di– dicono molto su cosa è diventato il Movimento Cinque Stelle. O forse è sempre ...

