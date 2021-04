Grillo e il video sul figlio, Ravetto: “Una donna può impiegare mesi prima di denunciare” (Di martedì 20 aprile 2021) “Trovo grave che Grillo abbia spettacolarizzato un evento che vede coinvolte giovani ragazze e ciò indipendentemente da ciò che è accaduto e che compete solo alla magistratura indagare”. Così la deputata della Lega, Laura Ravetto, responsabile del partito per le pari opportunità, commenta con AdnKronos il video di Beppe Grillo, in cui prende le difese del figlio Ciro, accusato di stupro insieme ad altri suoi tre amici. “In generale – spiega – ritengo che una donna possa dire sempre di no anche all’ultimo minuto e possa impiegare anche mesi prima di trovare il coraggio di denunciare”. Poi Ravetto aggiunge: “Inoltre Grillo ha sempre detto di fidarsi ciecamente della magistratura… forse ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 20 aprile 2021) “Trovo grave cheabbia spettacolarizzato un evento che vede coinvolte giovani ragazze e ciò indipendentemente da ciò che è accaduto e che compete solo alla magistratura indagare”. Così la deputata della Lega, Laura, responsabile del partito per le pari opportunità, commenta con AdnKronos ildi Beppe, in cui prende le difese delCiro, accusato di stupro insieme ad altri suoi tre amici. “In generale – spiega – ritengo che unapossa dire sempre di no anche all’ultimo minuto e possaanchedi trovare il coraggio di”. Poiaggiunge: “Inoltreha sempre detto di fidarsi ciecamente della magistratura… forse ...

StefanoFeltri : Il video di Beppe Grillo è incredibile. Un leader politico interferisce, urlando come un ossesso, in una inchiesta… - ShooterHatesYou : Ho visto il video di #Grillo e avrei una marea di cose da dire. Magari poi. Il focus però è il presunto stupro. S… - lucianonobili : Non ho mai detto una sola parola sul processo per stupro del figlio di #Grillo. So che se si trattasse di me o di c… - epi_krieger : RT @myrtamerlino: #Grillo parla da padre, ma questo non basta a giustificare tutto. Offende chi denuncia, gioca tra vittime e carnefici, ca… - mariagiorgiavit : RT @davcarretta: Ho visto il video di Grillo. Due cose. Un sospetto stupro è un sospetto stupro. In quanto tale va trattato. Compreso i… -