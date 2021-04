George Floyd, processo Chauvin verso verdetto: giuria riunita (Di martedì 20 aprile 2021) Il processo per la morte di George Floyd entra nella fase finale. Finite le arringhe, la giuria si sta riunendo per deliberare il verdetto sul caso: i giurati dovranno decidere se l’ex agente Derek Chauvin è colpevole di omicidio per aver tenuto premuto per oltre 9 minuti il ginocchio sul collo del 46enne afroamericano, che l’implorava di fermarsi. Prima che lasciassero l’aula per iniziare le loro deliberazioni, il giudice Peter Cahill ha illustrato le istruzioni a cui si dovranno attenere: “In qualità di giurati, vi viene chiesto di prendere una decisione importante in questo caso”, ha detto il giudice, chiedendo ai giurati di prendersi “il tempo necessario per riflettere attentamente sulle prove”, di analizzare il motivo per cui si sta prendendo la decisione, esaminando se ... Leggi su italiasera (Di martedì 20 aprile 2021) Ilper la morte dientra nella fase finale. Finite le arringhe, lasi sta riunendo per deliberare ilsul caso: i giurati dovranno decidere se l’ex agente Derekè colpevole di omicidio per aver tenuto premuto per oltre 9 minuti il ginocchio sul collo del 46enne afroamericano, che l’implorava di fermarsi. Prima che lasciassero l’aula per iniziare le loro deliberazioni, il giudice Peter Cahill ha illustrato le istruzioni a cui si dovranno attenere: “In qualità di giurati, vi viene chiesto di prendere una decisione importante in questo caso”, ha detto il giudice, chiedendo ai giurati di prendersi “il tempo necessario per riflettere attentamente sulle prove”, di analizzare il motivo per cui si sta prendendo la decisione, esaminando se ...

Advertising

SkyTG24 : Processo morte George Floyd, attesa per il verdetto: si temono scontri negli Usa - fanpage : Morte #GeorgeFloyd è morto 'perché il cuore dell'agente Chauvin era troppo piccolo' - treintonarocket : RT @zazoomblog: Processo per la morte di George Floyd città blindata in attesa del verdetto - #Processo #morte #George #Floyd #città http… - zazoomblog : Processo per la morte di George Floyd città blindata in attesa del verdetto - #Processo #morte #George #Floyd… - angiuoniluigi : RT @Affaritaliani: George Floyd, il processo per omicidio all'agente Chauvin verso il verdetto -