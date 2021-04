Genoa, Preziosi: “Superlega? Alcuni club vogliono più soldi dall’Uefa, serve un ripensamento” (Di martedì 20 aprile 2021) Nelle ultime ore è ufficialmente nata la nuova Superlega, torneo che non è affatto gradito alla maggior parte dei club e dei tifosi. Il presidente del Genoa Enrico Preziosi, però, ritiene che si tratti soltanto di uno stratagemma per ricevere più denaro dalla Uefa come dichiarato al ‘Secolo XIX’: “Credo che sia solo una questione per dire all’Uefa di dare più soldi a determinati club. serve un ripensamento, altrimenti ognuno sarà responsabile delle proprie azioni. Sono sicuro che anche i tifosi saranno determinanti per scongiurare tutto questo. club così forti, se puntano alla Superlega fanno sul serio e non per giocare. Servirà la mediazione dell’Uefa. Di sicuro si è capito che cosa è accaduto sul discorso dei fondi, ... Leggi su sportface (Di martedì 20 aprile 2021) Nelle ultime ore è ufficialmente nata la nuova, torneo che non è affatto gradito alla maggior parte deie dei tifosi. Il presidente delEnrico, però, ritiene che si tratti soltanto di uno stratagemma per ricevere più denaro dalla Uefa come dichiarato al ‘Secolo XIX’: “Credo che sia solo una questione per dire all’Uefa di dare piùa determinatiun, altrimenti ognuno sarà responsabile delle proprie azioni. Sono sicuro che anche i tifosi saranno determinanti per scongiurare tutto questo.così forti, se puntano allafanno sul serio e non per giocare. Servirà la mediazione dell’Uefa. Di sicuro si è capito che cosa è accaduto sul discorso dei fondi, ...

