De Zerbi: «Non voglio giocare con il Milan. La Superlega è un colpo di stato!»

Roberto De Zerbi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Milan: queste le parole del tecnico del Sassuolo riportate da Sassuolonews.net.

Superlega – «Sono molto toccato e arrabbiato di questa cosa a tal punto che ieri abbiamo parlato con la squadra per una mezz'ora. E' giusto fermarsi come ogni tanto accadeva a scuola quando si fermava il programma. Sono molto arrabbiato perché domenica è stato fatto un colpo di stato! Questo episodio equivale un colpo di stato nel calcio, nei contenuti e nella modalità. Nei contenuti perché il calcio è di tutti ed è meritocratico. Nella modalità perché si poteva ...

