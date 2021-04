Daydreamer, anticipazioni 26-30 aprile: Can continua a non ricordare nulla (Di martedì 20 aprile 2021) Tornano le anticipazioni di Daydreamer relative a ciò che vedremo in onda da lunedì 26 a venerdì 30 aprile su Canale 5. Vediamo dunque insieme cosa succederà, il riassunto e le trame delle puntate di Daydreamer – Le ali del sogno, in onda dalle 16.45 alle 17.10. Dopo il terribile incidente stradale, Can Yaman avrà perso la memoria degli ultimi due anni di vita e non si ricorderà di Sanem e del loro amore. Riuscirà a recuperare la memoria? Scopriamolo insieme. Daydreamer, Sanem cerca di far recuperare la memoria a Can In Daydreamer-Le Ali del sogno, i prossimi episodi saranno incentrati sulla perdita di memoria di Can. Nel dettaglio, il fotografo cercherà di ricostruire i pezzi della sua vita con l’aiuto di Sanem, la quale tornerà a vestirsi come un tempo nella speranza che questo ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 20 aprile 2021) Tornano ledirelative a ciò che vedremo in onda da lunedì 26 a venerdì 30su Canale 5. Vediamo dunque insieme cosa succederà, il riassunto e le trame delle puntate di– Le ali del sogno, in onda dalle 16.45 alle 17.10. Dopo il terribile incidente stradale, Can Yaman avrà perso la memoria degli ultimi due anni di vita e non si ricorderà di Sanem e del loro amore. Riuscirà a recuperare la memoria? Scopriamolo insieme., Sanem cerca di far recuperare la memoria a Can In-Le Ali del sogno, i prossimi episodi saranno incentrati sulla perdita di memoria di Can. Nel dettaglio, il fotografo cercherà di ricostruire i pezzi della sua vita con l’aiuto di Sanem, la quale tornerà a vestirsi come un tempo nella speranza che questo ...

Advertising

tuttopuntotv : Daydreamer, anticipazioni 26-30 aprile: Can continua a non ricordare nulla #daydreamer #anticipazioni - CapezzutoF : RT @FanClubAlbatros: Anticipazioni #DayDreamer ?????? - sara21052005 : RT @FanClubAlbatros: Anticipazioni #DayDreamer ?????? - InformazioneOg : Daydreamer anticipazioni 20 aprile: la strada per la felicità #daydreamer #anticipazioni #20aprile #felicità… - zazoomblog : Anticipazioni DAYDREAMER 21 aprile 2021 - #Anticipazioni #DAYDREAMER #aprile -