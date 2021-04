Cristina Donà | il marito è lo scrittore di successo Davide Sapienza

(Di martedì 20 aprile 2021), cantautrice stasera ospite di “Via Dei Matti N° 0” show quotidiano musicale, condotto da Stefano Bollani e Valentina Cenni a partire dalle 20:20 su Raitre, è sposata con il notoe giornalista. Nato nel 1963, muove i primi passi nel mondo dell’editoria a 21 anni con le pubblicazioni di volumi sulla storia del rock, come conduttore radiofonico su Radio Popolare e critico musicale. Collabora con Buscadero, Il Mucchio, Velvet, Musica! (di Repubblica) a cavallo tra 1985 e 1998. Fonda una rivista indipendente Fire nel 1984, inizialmente dedicata agli U2. Tra il 1996 ed il 2004 è label manager italiano della Rykodisc Europe ottenendo due premi alla carriera al Club Tenco (Bruce Cockburn e Norma Waterson), lavorando con personaggi come Robert Wyatt e Joe ...

alex_liccardo : Bravissima Cristina Donà che ha rispolverato 'Nel mio giardino' in una versione jazzata da luci soffuse. E che simp… - eliotts65 : Cristina Donà , son tornato in dietro di un secolo ?? #ViaDeiMattiNumero0 - yettatina : Menomale che ci sono le cene musicali con #ViaDeiMattiNumero0 meravigliosa Cristina Donà - valedc20 : 'Parlami d'amore Mariù' cantata da Cristina Donà...e io ascolto...in silenzio...?? #ViaDeiMattiNumero0, @RaiTre - lucdilo : Cristina Donà ti amo da tanti anni. (Parlami d'amore Mariù canzone prefe di Luchino bambino) -

Questa sera, martedì 20 aprile, sarà ospite di Stefano Bollanni e Valentina Cenni nella puntata di "Via dei Matti numero 0", in onda alle 20.20 su Rai 3. Classe 1967, studia prima al liceo artistico poi all'..