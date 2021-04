Covid inarrestabile in India: 1,6 milioni di contagi in una settimana (Di martedì 20 aprile 2021) Per il sesto giorno consecutivo in India sono stati registrati oltre 200mila nuovi casi di coronavirus ogni 24 ore. Lo riporta il Guardian. Solo nell'ultima settimana popoloso Paese ha riportato il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 20 aprile 2021) Per il sesto giorno consecutivo insono stati registrati oltre 200mila nuovi casi di coronavirus ogni 24 ore. Lo riporta il Guardian. Solo nell'ultimapopoloso Paese ha riportato il ...

Advertising

Toniapatty : RT @MediasetTgcom24: Covid inarrestabile in India: 1,6 milioni di contagi in una settimana #covid - MediasetTgcom24 : Covid inarrestabile in India: 1,6 milioni di contagi in una settimana #covid - RosyF11 : @EsercitoCrucian non c'è più niente da fare..ormai il frullo in quel di culattolandia è inarrestabile..possiamo mor… - GaIadhrim : RT @FangusAngus: Questo è un gesto importante perché noi si ha da essere divisi, sconnessi, in perenne contrasto Certi e uniti in una sol… - FangusAngus : Questo è un gesto importante perché noi si ha da essere divisi, sconnessi, in perenne contrasto Certi e uniti in… -