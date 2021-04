Come intervenire sul dramma generazionale creato dalla pandemia (Di martedì 20 aprile 2021) Nei giorni scorsi sono intervenuta sulla vicenda della studentessa di Verona, bendata nel corso di una verifica in dad, che ha suscitato un ampio dibattito tra chi sostiene le ragioni dei ragazzi e chi quelle degli insegnanti. Vorrei provare a guardare alla questione da un punto di vista più ampio. La pandemia ha creato un dramma generazionale, su questo non ci sono dubbi. Le ricerche, le indagini e i report che arrivano dalle strutture ospedaliere o di assistenza territoriale raccontano di un disagio giovanile diffuso, un “sovraccarico emotivo” profondo, con una crescita esponenziale dei disturbi psicologici e psichiatrici dall’ansia all’autolesionismo. Si sta sviluppando un’onda lunga di disagi che sta piegando un’intera generazione e che richiede un lavoro di comprensione e accompagnamento, sia dal punto di vista ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 20 aprile 2021) Nei giorni scorsi sono intervenuta sulla vicenda della studentessa di Verona, bendata nel corso di una verifica in dad, che ha suscitato un ampio dibattito tra chi sostiene le ragioni dei ragazzi e chi quelle degli insegnanti. Vorrei provare a guardare alla questione da un punto di vista più ampio. Lahaun, su questo non ci sono dubbi. Le ricerche, le indagini e i report che arrivano dalle strutture ospedaliere o di assistenza territoriale raccontano di un disagio giovanile diffuso, un “sovraccarico emotivo” profondo, con una crescita esponenziale dei disturbi psicologici e psichiatrici dall’ansia all’autolesionismo. Si sta sviluppando un’onda lunga di disagi che sta piegando un’intera generazione e che richiede un lavoro di comprensione e accompagnamento, sia dal punto di vista ...

