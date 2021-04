Can Yaman e Diletta Leotta è rottura, storia d’amore al capolinea: ecco le prove (Di martedì 20 aprile 2021) La storia d’amore tra Can Yaman e Diletta Leotta sarebbe finita. Ai fan non sono sfuggiti diversi indizi che darebbero la relazione al capolinea, mentre cresce la preoccupazione per la scomparsa dell’account social dell’attore turco. I due hanno fatto sognare i followers e fatto pensare a un possibile matrimonio lampo. Negli ultimi giorni sono aumentati gli indizi su una possibile rottura. Can Yaman e Diletta Leotta si sono lasciati? In molti hanno nutrito forti dubbi sull’autenticità della relazione quando è scoppiato il gossip. Ben presto la coppia ha monopolizzato l’attenzione mediatica. Da un po’ non compaiono insieme e ai follower di Diletta non è sfuggita una frase della conduttrice televisiva ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 20 aprile 2021) Latra Cansarebbe finita. Ai fan non sono sfuggiti diversi indizi che darebbero la relazione al, mentre cresce la preoccupazione per la scomparsa dell’account social dell’attore turco. I due hanno fatto sognare i followers e fatto pensare a un possibile matrimonio lampo. Negli ultimi giorni sono aumentati gli indizi su una possibile. Cansi sono lasciati? In molti hanno nutrito forti dubbi sull’autenticità della relazione quando è scoppiato il gossip. Ben presto la coppia ha monopolizzato l’attenzione mediatica. Da un po’ non compaiono insieme e ai follower dinon è sfuggita una frase della conduttrice televisiva ...

Advertising

Corriere : Diletta Leotta e Can Yaman, aria di crisi: lui sparisce dai social e lei si toglie l’anello - VanityFairIt : L'attore ha cancellato il suo profilo, senza alcuna spiegazione per i suoi 8 milioni di follower #CanYaman - marieclaire_es : Diletta Leotta ¿confirma su compromiso con Can Yaman? - Jaki1811 : RT @CanyamanLe: #Repost @tv_landia Can Yaman sarà nuovamente protagonista su #Canale5 con #MrWrong, una serie da 14 puntate in cui l'attor… - CanyamanLe : #Repost @tv_landia Can Yaman sarà nuovamente protagonista su #Canale5 con #MrWrong, una serie da 14 puntate in cui… -