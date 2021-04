Boniek: “Superlega guerra mondiale del calcio. E sul comportamento di Agnelli…” (Di martedì 20 aprile 2021) Boniek: “La Superlega è la guerra mondiale del calcio, non so come finirà, non capisco il comportamento di Agnelli” Zbignew Boniek, presidente della Federcalcio polacca e membro dell’Esecutivo UEFA, ha rilasciato un’intervista a Repubblica riguradante la Superlega ed Agnelli. Queste le sue parole “Che succede? Succede che dodici club tra i più famosi al mondo sono disperati e hanno ricevuto la promessa di un mare di soldi. Sempre che non glieli abbiano già dati”. Boniek, che idea ha di quel progetto? “È la guerra mondiale del calcio. Non so come finirà e se il progetto riuscirà. Io penso di no. Chi vuol giocare la Superlega non potrà giocare le ... Leggi su retecalcio (Di martedì 20 aprile 2021): “Laè ladel, non so come finirà, non capisco ildi Agnelli” Zbignew, presidente della Federpolacca e membro dell’Esecutivo UEFA, ha rilasciato un’intervista a Repubblica riguradante laed Agnelli. Queste le sue parole “Che succede? Succede che dodici club tra i più famosi al mondo sono disperati e hanno ricevuto la promessa di un mare di soldi. Sempre che non glieli abbiano già dati”., che idea ha di quel progetto? “È ladel. Non so come finirà e se il progetto riuscirà. Io penso di no. Chi vuol giocare lanon potrà giocare le ...

