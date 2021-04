Blizzard: il director di Overwatch Jeff Kaplan lascia il team (Di martedì 20 aprile 2021) Con un recente messaggio postato sul sito ufficiale di Blizzard, Jeff Kaplan, director di Overwatch, ha salutato l’azienda dopo 19 anni di lavoro Blizzard è attualmente al lavoro su diversi progetti contemporaneamente: fra Diablo 2 Resurrected, Diablo IV e Overwatch 2, l’azienda ha le mani in pasta a titoli davvero importanti. È giunto quindi come un fulmine a ciel sereno il messaggio di Jeff Kaplan, director di Overwatch, postato sul sito ufficiale dell’azienda qualche ora fa. Il director ha annunciato le sue dimissioni da Blizzard dopo ben 19 anni di lavoro insieme e con Overwatch 2 in sviluppo. La paura degli appassionati si è quindi subito fatta ... Leggi su tuttotek (Di martedì 20 aprile 2021) Con un recente messaggio postato sul sito ufficiale didi, ha salutato l’azienda dopo 19 anni di lavoroè attualmente al lavoro su diversi progetti contemporaneamente: fra Diablo 2 Resurrected, Diablo IV e2, l’azienda ha le mani in pasta a titoli davvero importanti. È giunto quindi come un fulmine a ciel sereno il messaggio didi, postato sul sito ufficiale dell’azienda qualche ora fa. Ilha annunciato le sue dimissioni dadopo ben 19 anni di lavoro insieme e con2 in sviluppo. La paura degli appassionati si è quindi subito fatta ...

Advertising

Eurogamer_it : Nessun rallentamento per il sequel di #Overwatch - JJack_148 : RT @MatchPointGG: Jeff Kaplan Lascia Blizzard dopo quasi 20 anni! Lo ringraziamo per tutto quello che ha fatto come Game Director di Overwa… - MatchPointGG : RT @MatchPointGG: Jeff Kaplan Lascia Blizzard dopo quasi 20 anni! Lo ringraziamo per tutto quello che ha fatto come Game Director di Overwa… - Dixid_01 : RT @MatchPointGG: Jeff Kaplan Lascia Blizzard dopo quasi 20 anni! Lo ringraziamo per tutto quello che ha fatto come Game Director di Overwa… - MatchPointGG : Jeff Kaplan Lascia Blizzard dopo quasi 20 anni! Lo ringraziamo per tutto quello che ha fatto come Game Director di… -