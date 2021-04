Beppe Grillo, Maria Elena Boschi attacca: «Ti devi semplicemente vergognare» (Di martedì 20 aprile 2021) «Di che cosa si lamenta oggi Beppe Grillo? Di un clima schifoso, di un attacco verso la sua famiglia? Ma vi ricordate cosa ha fatto a me, a mio padre, alla mia di famiglia?». Lo dice Maria Elena Boschi di Iv in un video sui social. «Mio padre è stato accusato di ben altri reati, certo non di stupro. E dopo indagini di anni, non ha nemmeno una sentenza di condanna. Archiviato. Eppure quanto odio, quanta volgarità, quanta violenza verbale in quegli anni hanno accompagnato la mia famiglia. Spesso ispirati da Beppe Grillo e dal M5S. Eppure noi abbiamo aspettato che parlassero i giudici, abbiamo aspettato che la giustizia facesse il proprio corso a differenza di Beppe Grillo». «E allora oggi? Oggi Beppe ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 20 aprile 2021) «Di che cosa si lamenta oggi? Di un clima schifoso, di un attacco verso la sua famiglia? Ma vi ricordate cosa ha fatto a me, a mio padre, alla mia di famiglia?». Lo dicedi Iv in un video sui social. «Mio padre è stato accusato di ben altri reati, certo non di stupro. E dopo indagini di anni, non ha nemmeno una sentenza di condanna. Archiviato. Eppure quanto odio, quanta volgarità, quanta violenza verbale in quegli anni hanno accompagnato la mia famiglia. Spesso ispirati dae dal M5S. Eppure noi abbiamo aspettato che parlassero i giudici, abbiamo aspettato che la giustizia facesse il proprio corso a differenza di». «E allora oggi? Oggi...

StefanoFeltri : Il video di Beppe Grillo è incredibile. Un leader politico interferisce, urlando come un ossesso, in una inchiesta… - gaiatortora : Giustizia e informazione caro @beppe_grillo esattamente quei temi che invece di affrontare con buonsenso hai alimen… - DSantanche : Beppe #Grillo, fondatore di un Movimento che per anni ha inneggiato alle manette facili e ai processi mediatici, im… - ninabecks1 : RT @laura_ceruti: Ma fatemi capire la #Gruber fece una intera puntata sulla mascherina abbassata della Boschi (cosa peraltro fatta pure da… - saraosalvatore : RT @ChiodiDonatella: GARANTISTI SGUAIATI ALLA #GRILLO E FORCAIOLI CON #SALVINI 'La ragazza? Una #troia. Mio figlio un #coglione'. In estre… -